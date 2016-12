C'est officiel : le groupe canadien SNC-Lavalin vient de céder l'ensemble de ses activités en France et à Monaco à Edeis, une structure créée par la société de participations française Impact Holding, dirigée par Jean-Luc Schnoebelen; et le fonds d'investissements français Ciclad.

Dans cette reprise d'activités, pas moins de 19 aéroports en Métropole et en Outre Mer. Ce qui fait de Edeis, un nouvel acteur aéroportuaire français aux côtés de Vinci Airport et de Paris Aéroport, anciennement Aéroports de Paris. Dans le nouveau portefeuille aéroportuaire de Edeis : Mayotte, Saint-Martin Grand Case, Angoulême, Annecy, Dijon, Vannes, Cherbourg, Nîmes, Rouen et bien d'autres encore.

Un nouveau partenaire donc pour Air Austral, Air Caraïbes, Air Antilles Express mais aussi pour Chalair, TwinJet et les exploitants privés d'aviation d'affaires.