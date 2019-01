Eclipse propose désormais une offre clé en mains de connectivité en bande Ka

Eclipse complète sa gamme de systèmes de connectivité avec une offre groupée clés en mains. Le système vise une clientèle VIP et les appareils gouvernementaux.



Eclipse est actuellement la seule société proposant une gamme complète de prestations, dont l'offre groupée connectivité Inmarsat en bande Ka, qui comprend tout l'équipement et le STC nécessaires pour installer le système JetWave de Honeywell. Sont également proposés la suite logicielle Eclipse Aero+ et le SUMS (Satcom Universal Mounting System), soit deux éléments clés qui ne sont pas offerts par les autres sociétés.



Cette solution donne aux opérateurs un système matériel/airtime complet, tandis que la suite logicielle Eclipse Aero+ offre un large spectre d'applications qui permet d'allouer et prioriser l'allocation de la bande passante, de faire la vidéo conférence, de sécuriser le réseau à bord...



Le kit d'installation de l'antenne SUMS se caractérise par sa masse allégée et ne nécessite que peu de perçages dans le fuselage. A ce jour, ce kit a été installé sur plus de 90 appareils. Eclipse dispose également d'un vaste éventail de STC pour les appareils de la famille A320, A330 et A340, ainsi que les 777 et 747.