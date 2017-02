ECA Group vend son drone UAV IT180 en Asie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Equipé d'un magnétomètre intégré avec son digitaliseur, le drone survole le navire pour réaliser une cartographie à l'horizontale, les données obtenues sont analysées et les paramètres de la démagnétisation calculés.

La maîtrise de la signature magnétique d'un navire et l'efficacité de son système de réduction de la signature "est d'une importance primordiale dans la lutte contre les mines en mer et dans la capacité d'un navire à évoluer près d'un champ de mines". L'objectif est donc de réduire la signature magnétique des navires.

ECA Group vient de remportet un contrat de 7 M€ auprès d'un ministère de la Défense en Asie pour fournir des systèmes de démagnétisation et des systèmes de mesure magnétique assoçiant le drone IT180 et le système Sterna.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.