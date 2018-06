ECA Group présente ses systèmes autonomes sur Eurosatory

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Afin de répondre aux besoins des forces opérationnelles, ECA Group a mis au point le drone IT 180 (DROGEN), adapté aux missions ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance) et ISTAR (acquisition de cible).

A l'occasion du salon Eurosatory, ECA Group exposait son drone IT 180. Ce drone est employé par des détachements du génie de l'Armée de Terre au Mali.

