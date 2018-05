EBACE 2018 : Quatre nouvelles commandes pour le BBJ

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce modèle est également équipé d’un poste de pilotage inspiré du Boeing 787 avec planche de bord tout-écran et d’une multitude de nouveaux systèmes avancés. Le BBJ MAX se caractérise par une distance franchissable de 12 964 km. Boeing a célébré l’envol du premier BBJ MAX 8 en avril 2018. D’autres avions de la famille BBJ MAX seront livrés au cours des prochains mois.

Boeing Business Jets (BBJ), soit l'entité jets d'affaires de l'avionneur de Seattle, a enregistré quatre nouvelles commandes en 2018. Les nouvelles commandes engrangées cette année font suite à une bonne année 2017, au cours duquel 16 avions Boeing Business Jets ont été achetés. Deux des quatre commandes comptabilisées cette année concernent le BBJ MAX ; elles s’ajoutent à un carnet de commandes de 19 avions. Dérivé du nouveau 737 MAX, le BBJ MAX se distingue par une consommation de carburant inférieure de 14 % grâce à l’utilisation de moteurs avancés et à une aérodynamique optimisée.

