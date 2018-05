EBACE 2018 : Piper veut conquérir l'Europe avec ses M500 et M600

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Aviation légère et d'affaires

Aviation légère et d'affaires

Le M600, motorisé par un turbopropulseur PT6A-42A d'une puissance de 600 ch et d'une autonomie de 3071 km, devrait même être le premier Piper de son type en service commercial en Europe incessamment sous peu.

L'avionneur américain a déjà livré trois appareils en Europe depuis la certification de son M600 intervenue en mai de l'année dernière et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il espère en livrer six autres sur le continent.

Actualité Aviation légère et d'affaires

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.