EBACE 2018 : Le Cessna Longitude proche de la certification

Sa circumnavigation à peine terminée, le Cessna Citation Longitude approche désormais la certification de type FAA. Basée sur les nouvelles exigences de certification de la FAA, le nombre d'essais réalisés au sol et en vol par le programme Longitude représente presque le double de ceux effectués par le passé dans le cadre des précédents programmes.

A cette fin, Cessna a utilisé cinq appareils et 50 équipements au sol, tandis que les précédents n'en comptaient que 30. Cette approche innovative permet au programme, selon Cessna, un développement et une certification plus rapides tout en permettant une certaine flexibilité pour aménager des améliorations dues au retour client.



Les essais structuraux ainsi que ceux des équipements sont terminés tandis que les essaus en vol totalisent près de 3 000 heures. Le Longitude est assemblé à Wichita dans le Kansas et la chaîne de production tourne actuellement à plein régime.



Plus tôt cette année, l'appareil a réalisé un tour du monde de 31 000 nautiques (soit 57 412 km) en visitant 12 pays. Au cours de ce dernier, l'appareil a fait plusieurs étapes promotionnelles à destination de clients potentiels en Europe.



"Textron Aviation a plus de 1 700 jets et avions en Europe, en conséquence un des éléments clé du processus de certification et de développement a été d'incorporer un retour d'expérience de la part de nos opérateurs européens", a déclaré Rob Scholl, vice president, ventes et mercatique. "ils font preuve d'un grand intérêt pour les coûts d'opérations du Longitude, ses performances sur terrain court, son confort cabine et son autonomie", ajoute t-il.

Avec une autonomie de 3 500 nautiques (soit 6 482 kilomètres) le Citation Longitude motorisé par deux turboréacteurs Honeywell HTF7700L peut transporter jusqu'à 12 passengers.