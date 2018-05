EBACE 2018 : Le Cessna Denali entre dans une nouvelle phase de production

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les ingénieurs du programme réalisent les essais satiques et autres tests de fatigue sur les pièces et éléments destinés aux essais sol. Tout au long du programme, Textron a intégré de nouvelles technologies, qu'il s'agisse de robotique ou de procédés automatiques sur la ligne d'assemblage. L'avionneur se dirige désormais vers la mise en croix du premier appareil, tout en terminant la fabrication des cellules des prototypes. Le premier vol étant prévu pour début 2019. Le Denalu sera équipé du premier turbopropulseur de GE sur ce segment, le GE Catalyst. Le motoriste a annoncé les premières rotations au sol de son nouveau moteur à la fin 2017.

Le Cessna Denali, monoturbopropulseur de l'avionneur de Wichita qui utilisera le moteur GE Catalyst, entre dans une nouvelle phase de production. La fabrication de la section de nez, du fuselage et de la queue des trois premiers prototypes se poursuit.

