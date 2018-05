EBACE 2018 : JetFly reçoit ses premiers PC-24

Jetfly, compagnie d’aviation d’affaires en propriété partagée, est la compagnie de lancement en Europe du PC-24, premier jet du constructeur suisse Pilatus.

Deux des quatre exemplaires commandés par Jetfly seront livrés en 2018, les deux autres en 2019. Ils porteront la flotte à 30 avions et afficheront une livrée signée Philippe Starck.

Le carnet de commandes du biréacteur de l'avionneur suisse Pilatus Aircraft n'a pas encore été rouvert. Le constructeur aéronautique a trois ans de production devant lui.

Le PC-24 préserve notamment la capacité de décollage et d’atterrissage courts en pouvant décoller à sa masse maximale sur une distance de 820 m, y compris sur des pistes en herbe et des terrains dits accidentés.

Cet atout permet à l’appareil de desservir la quasi-totalité des aéroports du monde, des plus grands aéroports internationaux aux plus petits aérodromes disposant de terrains non préparés.

Le PC-24 présente en outre les avantages d’offrir une cabine plus spacieuse, pouvant accueillir 6 à 8 passagers, et une grande porte cargo, caractéristique inédite pour cette catégorie d’avion.Le PC-24 peut couvrir des distances allant jusqu'à 3 700 km à une vitesse de croisière maximale de 815 km/h.

JetFly est également le premier opérateur d'Europe du Pilatus PC-12 avec une vingtaine d’exemplaires.