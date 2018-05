Ebace 2018 : Bombardier veut relancer la famille Global

A la veille du salon Ebace 2018, Bombardier annonce une nouvelle motorisation pour ses jets d'affaires Global 5000 et 6000 propulsés par un nouveau moteur Rolls-Royce et dotés d'une voilure plus performante. Avec un nouveau nom : Global 5500 et 6500.

A première lecture, la famille de jets d'affaires Global de Bombardier s'étoffe, s'enrichit avec l'annonce du lancement des Global 5500 et 6500 à la veille du salon européen de l'aviation d'affaires Ebace 2018. En fait, les Bombardier Global 5500 et 6500 sont des versions plus performantes des Global 5000 et 6000 grâce à une nouvelle voilure et un nouveau moteur, le Pearl de Rolls-Royce, qui délivre plus de poussée unitaire. Soit 67,3 kN contre 65,6 kN pour le BR710A2-20. Avec à la clef une distance au décollage un peu plus courte (1 674 m contre 1 689 m) et surtout une distance franchissable qui passe à 10 556 km pour le Global 5500 contre 9 630 km pour le Global 5000. Pour le reste, les dimensions et les masses restent inchangées. Idem pour le Global 6500 qui, par contre perd un peu en distance de décollage, mais gagne en distance franchissable. Cette dernière passe à 12 223 km contre 11 112 km pour le Global 6000. Enfin, Bombardier en profite pour transformer le Global 7000 en Global 7 500. Le salon Ebace 2018 sera l'occasion d'en savoir un peu plus.