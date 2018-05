Ebace 2018 : Airbus dévoile son concept Harmony

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le salon européen de l'aviation d'affaires Ebace 2018 , qui se déroulera du 29 au 31 mai à Genève, est l'occasion pour Airbus de dévoiler un concept d'aménagement cabine pour son ACJ330neo. Baptisé Harmony, ce concept peut aussi se décliner sur la version VVIP de l'A350, rebaptisée ACJ350. Les images de synthèse fournies par Airbus montre une vue de l'entrée du gros-porteur avec à gauche l'accès à la suite du propriétaire de l'avion. Une suite comprenant trois pièces: chambre, bureau, salle de bains. En prenant à droite, le ou les passager(s) pénètrent dans l'espace salon qui comprend aussi des tables. Au fond de l'espace salon, c'est la porte d'accès à quatre suites pour invités. Chacune comprenant une salle de douche. Le salon Ebace 2018 s'annonce dès plus animé.

