Easyjet va ouvrir huit nouvelles lignes au départ de France cet été

Easyjet poursuit l'extension de son réseau hexagonal. Dès le 25 juin jusqu'au 31 août, la compagnie low cost orange lancera deux vols hebdomadaires (lundi et vendredi) au départ de Lyon, vers La Chanée (Crète) à partir de 50 euros l'aller simple. Le lendemain, elle ouvrira au départ de Bordeaux trois fréquences par semaine (mardi, vendredi et dimanche) vers Ibiza (Baléares) jusqu'au 2 septembre, à partir de 29 euros. Le 26 juin, Easyjet ouvrira aussi un vol hebdomadaire (le mardi) vers la Chanée au départ de Nice jusqu'au 28 août, à partir de 36 euros. A compter du 5 septembre jusqu'au 24 octobre, Easyjet opèrera aussi depuis Nice un deuxième nouveau vol vers Tenerife (Canaries) exploité deux fois par semaine (mercredi et dimanche), à partir de 65 euros. Du 30 juin jusqu'au 1er septembre, la compagnie low cost exploitera une fréquence hebdomadaire (le samedi) de Toulouse vers Ibiza, à partir de 31 euros. Easyjet ouvrira aussi 30 juin une nouvelle liaison de Bastia vers Londres-Stansted, exploitée une fois par semaine jusqu'au 1er septembre, à partir de 49 euros. L'aéroport corse sera aussi relié à Venise deux fois par semaine du 20 juillet au 31 août, à partir de 48 euros. Enfin la ligne opérera du 1er août au 2 septembre un ligne entre Bâle-Mulhouse et Calvi, exploitée deux fois par semaine (le mercredi et le dimanche), à partir de 52 euros.