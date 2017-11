Easyjet : trafic record mais bénéfice en baisse

Sur l'ensemble de l'année close le 30 septembre, la compagnie orange a transporté 80,2 millions de passagers en 2017, soit une croissance de plus de 9,7% par rapport à 2016. Sous l'impact négatif des changes, le bénéfice net après impôt est en baisse

Malgré l'impact négatif des taux de changes, encore accentué par les effets liés au Brexit, Easyjet termine l'année 2017 avec une bonne performance. La compagnie orange a atteint un trafic record de 80,2 millions de passagers, soit une hausse de 9,7% par rapport à l'année précédente. Le taux de remplissage a atteint aussi un sommet de 92,6% (soit un point de plus qu'en 2016). La capacité a augmenté de 8,5% atteignant 86,7 millions de sièges.

Le chiffre d'affaires total de la compagnie est de 5,04 milliards de livres sterling (environ 5,7 Md€), en hausse de 8,1%. Le bénéfice net après impôts ressort à 305 millions de livres (343,8 M€), en baisse de 30,2%.

En octobre, Easyjet a annoncé un accord pour l'acquisition d'une partie des opérations d'Air Berlin à Berlin Tegel pour un montant de 40 millions d'euros, soumis à validation réglementaire et antitrust. L'opération devrait être conclue en décembre 2017 avec pour conséquence l'entrée dans la flotte de 25 A320, offrant ainsi jusqu'à 1000 emplois aux anciens équipages d'Air Berlin et la reprise des actifs incluant des créneaux horaires. Sur la base des prévisions actuelles, Easyjet prévoit des pertes d'environ 60 millions de livres (67,6 M€) pour ses activités à Tegel au cours de l'année fiscale 2018. En effet, le début de ces opérations se fera avec des avions en "wet lease" (location avec équipages), et devrait être accompagné de taux de remplissage et de prix plus faibles.