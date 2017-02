Easyjet toujours en force dans l'Hexagone

La compagnie orange va ouvrir 21 nouvelles destinations en 2017, avec six nouvelles lignes au départ d'aéroports français.

Cette année, Easyjet va continuer son sillon en France avec cinq nouvelles liaisons dans l'Hexagone, sur un total de 21 nouvelles destinations à ouvrir cette année.

A partir du 28 mars, la compagnie lancera ainsi une ligne Marseille-Genève à raison de trois vols hebdomadaires. A compter du 9 juin, Easyjet ouvrira une desserte Nantes-Lille exploitée quatre fois par semaine et une liaison Lille-Biarritz, assurée trois fois par semaine. Ces nouveautés seront complétées par une ligne Bordeaux-Palma de Majorque saisonnière qui sera assurée trois fois par semaine du 26 juin au 1er septembre.

En 2016, près de 17 millions de passagers ont voyagé avec Easyjet depuis et vers la France, dont plus de 7,5 millions depuis et vers les régions. Près de 50% des lignes Easyjet en France sont uniquement opérées par la compagnie, comme Lille-Lisbonne, Bordeaux-Hambourg ou Marseille-Berlin. En 2017, la compagnie orange ajoutera 11% de capacités supplémentaires sur son réseau français.