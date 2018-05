Easyjet : solide premier semestre 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Easyjet table pour l'ensemble de l'exercice financier 2018 (clos le 30 septembre) incluant Berlin-Tegel sur un bénéfice avant impôts situé entre 530 et 580 millions de livres sterling.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le revenu total par siège augmente de 10,9%, atteignant £54,10 (contre £48,80 au premier semestre 2017). Au 31 mars 2018, la flotte d'Easyjet est de 298 avions (134 A319 : 79 en pleine propriété, 55 loués, 84 A320 de 186 sièges : 71 en pleine propriété, 13 loués, 75 A320 de 180 sièges : 46 en pleine propriété, 29 loués, 5 A320neo). La flotte était de 279 avions sur la même période de 2017. La différence est liée principalement à l'adjonction des anciens avions d'airberlin. L'âge moyen de la flotte est de 7 ans.

Sur la période, le trafic de la compagnie low cost a augmenté de 8,8% à 36,8 millions de passagers, avec un taux de remplissage moyen qui s'est accru de près d'un point, à 91,1%. Le chiffre d'affaires total d'Easyjet a lui bondi de 19,5%, à 2,18 milliards de livres sterling (près de 2,5 Md€). La compagnie low cost dégage un bénéfice courant avant impôts de 8 millions de livres sterling (contre une perte de 212 millions de livres sur la même période de 2017) mais sans prendre en compte les charges exceptionnelles induites par la reprise partielle des activités de la défunte airberlin à l'aéroport de Berlin-Tegel et la cession-bail de dix avions A319. En ajoutant ces charges exceptionnelles, Easyjet accuse une perte totale avant impôts de 68 millions de livres sterling pour la période (à comparer à une perte totale de 236 millions de livres pour le premier semestre 2017). La solidité financière de la compagnie low cost est aussi renforcée avec une trésorerie nette de 665 millions de livres sterling (761 M€) sur la période, contre 353 millions de livres pour le premier semestre 2017).

