EasyJet s'engage pour les femmes pilotes

La compagnie low cost, en partenariat avec l'association "Elles Bougent", a lancé le 28 mai une tournée dans les collèges français pour susciter des vocations auprès des jeunes filles.

Les métiers de l'aviation civile sont encore très largement dominés par les hommes. Alors que les pilotes sont actuellement une profession en tension, et en forte demande par les compagnies, easyJet a donc décidé de s'engager pour développer les vocations de pilotes chez les jeunes filles. La compagnie orange a ainsi initié le 28 mai une tournée d’un grand nombre de collèges en France, à Paris et à proximité des bases de province dans lesquelles easyJet est présente (Paris CDG, Lyon, Orly, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes).

« La proportion de femmes pilotes dans le monde est estimée à seulement 3% au niveau mondial, avec seulement 450 commandants de bord », explique Reginald Otten, directeur général adjoint France d’easyJet. « A l’heure actuelle, la proportion de femmes pilotes dans la compagnie est de 6%. Carolyn McCall, l’ancienne directrice générale exécutive avait lancé une initiative pour atteindre un total de 12% de femmes pilotes. Nous poussons donc les recrutements en ce sens. Actuellement, 15 à 16% de nos recrutements de pilotes se font chez les femmes, et l’objectif est maintenant d’atteindre 20% de cadettes d’ici 2020 », poursuit Reginald Otten.

La tournée des collèges de France a donc commencé avec le collège Evariste Galois, situé dans le 13eme arrondissement de Paris, avec la présence de Sapho de Mulder (commandante de bord basée à Paris CDG), Marjan de Vroey (commandante de bord basée à Orly), et Bénédicte Tronquet (co-pilote, basée à Lyon). Cette opération originale de sensibilisation, est réalisée en partenariat avec l’association « Elles Bougent », qui existe depuis 2005 et travaille déjà avec de nombreuses entreprises du secteur aéronautique. Elle prévoit d’ailleurs de faire une importante opération, le 20 juin prochain, dans le cadre du salon aéronautique du Bourget.