Easyjet s'allie avec la Compagnie et Corsair

Les deux compagnies françaises vont intégrer la plateforme "Worldwide by Easyjet", pour proposer des correspondances long-courrier en continuation des vols de la low cost orange.

Easyjet ne tient plus en place. Alors qu'elle avait annoncé au début du mois le lancement de sa nouvelle plateforme "Worlwide by Easyjet" proposant des correspondances avec des compagnies, notamment long-courrier, comme Westjet et Norwegian à Gatwick, la compagnie low cost annonce de nouveaux partenariats notamment avec la Compagnie et Corsair.

Les vols de la Compagnie au départ de Paris CDG vers New York et ceux de Corsair au départ d'Orly ver l'Afrique, les Caraïbes, l'Océan Indien et le Canada pourront être accessibles sur le site easyjet.com et être connectés à l'ensemble du réseau Easyjet en Europe vers Paris CDG et Orly. Rappelons que le site easyjet.com a totalité 360 millions de visites sur les douze derniers mois. Easyjet a également annoncé deux nouveaux accords avec la compagnie italienne Neos proposant des lignes vers l'Afrique, l'Asie, les Caraïbes et le Moyen Orient et la petite compagnie britannique Aurigny Airlines basée à Guernesey et opérant des vols vers Bristol, Manchester, Leeds Bradford, East Midlands, Southampton, Londres Gatwick, London City, Londres Stansted, Dinard, Grenoble et Norwich (ces deux derniers saisonniers). Aurigny Airlines opère une flotte de huit avions (1 Embraer 195, 3 ATR 72-500, 1 ATR 42-500, 1 Dornier 228NG et 2 Dornier 228).

"S'associer à "Worldwide by Easyjet" est une véritable opportunité pour la Compagnie d'aller chercher de nouveaux clients. Nous sommes très fiers d'être l'une des premières compagnies aériennes françaises à rejoindre ce projet ambitieux", a déclaré Jean-Charles Perino, directeur commercial et marketing de la Compagnie. "Pouvoir connecter nos vols long-courriers au réseau Easyjet vers l'Europe et la province française est une grande opportunité pour nos clients", explique pour sa part Julien Houdebine, directeur Réseaux, Alliances et Revenus de Corsair International. "La demande de connexion est très forte vers toutes les zones de notre réseau : Caraïbes (Antilles françaises et Cuba), Océan Indien (Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar), Afrique (Sénégal et Côte d'Ivoire) et Canada (Montréal)".