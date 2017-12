Easyjet renforce encore son réseau dans l'Hexagone

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Au total, Easyjet proposera en 2018 une offre de plus de 22 millions de sièges, soit une augmentation de capacité de 7% par rapport à 2017, avec 1,1 million de sièges supplémentaires pour l'été sur toute la France. Cette croissance permet la création de 150 emplois en France en 2018, portant à 1300 le nombre de collaborateurs employés en France par Easyjet, dont 400 pilotes.

A Nice, qui accueillera dès le printemps son cinquième avion basé, des nouvelles routes vers Biarritz, Catane, Séville et Tel Aviv seront ouvertes.

Au départ de Lyon, la compagnie orange ouvrira quatre nouvelles routes vers Corfou, Fuerteventura, Rennes (nouvel aéroport français desservi par Easyjet) et Tel Aviv.

Au départ de Bordeaux, grâce notamment à l'ouverture de la sixième base d'Easyjet en France, soutenue par l'arrivée de trois avions. Ainsi les Bordelais pourront dès l'été 2018 s'envoler vers Bastia, Catane (Sicile), Faro (Portugal), Héraklion (Crète), Luxembourg, Tel Aviv et Londres Southend.

Quinze nouvelles destinations seront ouvertes au départ de France en 2018, ce qui permettra à la compagnie orange de franchir le cap des 250 lignes depuis et vers l'Hexagone.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage INGENIEUR Bac+5 : Définition et mise en place des outils de deploiement sur VM des versions SpaceOps produits - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.