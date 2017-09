Easyjet propose des correspondances vers le long-courrier

La compagnie orange officialise le lancement de "Worldwide by Easyjet", une plateforme qui permet l'achat de billets d'autres compagnies aériennes (notamment long-courriers) sur le site easyjet.com.

Easyjet prend le sillage de Ryanair. La low cost orange a lancé aujourd'hui la plateforme "Worldwide by Easyjet", qui va permettre à ses passagers de réserver des correspondances long-courrier en continuation des vols opérés par la compagnie. Pour commencer, cette faculté sera disponible au départ de Londres Gatwick (via GatwickConnects) avec deux partenaires de lancement, les compagnies WestJet et Norwegian.

Easyjet souhaite ajouter de nouveaux partenaires au produit "Worldwide" et précise "qu'elle est en discussions avancées avec d'autres compagnies, dont certaines issues du Moyen et Extrême-Orient. En plus de l'aéroport de Londres Gatwick, Easyjet a également pour projet de développer cette offre sur d'autres aéroports européens tels que Milan Malpensa, Genève, Amsterdam, Paris CDG et Barcelone. En plus des compagnies long courrier via le produit "Worldwide", Easyjet proposera aussi la vente de billets d'autres compagnies aériennes sur son site internet. La première d'entre elles est la compagnie écossaise Loganair, basée à l'aéroport de Glasgow.

Le 17 mai 2017, la compagnie irlandaise Ryanair avait déjà lancé des vols en correspondance vers et au départ de l'aéroport de Rome-Fiumicino. Le 23 mai, elle a par ailleurs dévoilé un partenariat avec la compagnie Air Europa, pour proposer des correspondances sur 20 routes long-courriers au départ de Madrid, vers 16 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Amérique Centrale.