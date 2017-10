Easyjet ouvrira une base à Bordeaux au printemps 2018

Pour la low cost orange, il s'agira de la sixième base ouverte en France après Roissy CDG, Orly, Lyon, Nice et Toulouse.

Au printemps 2018, Easyjet installera une nouvelle base d'opération à l'aéroport de Bordeaux, avec 3 avions Airbus A320 qui y seront stationnés. Avec cette nouvelle ouverture, la low cost orange portera à près de 22 millions de sièges sa capacité en France, dont plus de 2,2 millions à Bordeaux, soit une croissance de 21% au niveau local. L'objectif affiché est en effet de passer à plus de 2 millions de passagers par an en 2018, contre 1,7 million en 2017.

L'ouverture de quatre nouvelles lignes en 2017 a permis à Easyjet d'atteindre 28% de parts de marché à Bordeaux et ne veut pas en rester là. "Cette nouvelle base amorce un tournant dans nos opérations en termes d'amélioration des infrastructures et de notre programme de vol, avec plus de cinq routes dès le printemps prochain, ainsi qu'une accélération de notre croissance. Nous visons ainsi plus de 20% d'augmentation de passagers annuels, soit plus de 2 millions, confortant ainsi notre place de deuxième compagnie court-courrier en France et à Bordeaux", a déclaré François Bacchetta, directeur d'Easyjet pour la France.

Cette base, qui consolide une présence de onze années d'Easyjet sur la plateforme bordelaise, va aussi permettre de créer plus de 110 nouveaux emplois directs, essentiellement des PNC et des pilotes, tous embauchés sous contrat local. Les emplois indirects devraient aussi suivre l'ouverture de la base, évalués à 1000 pour un million de passagers transportés.

Au total, Easyjet transporte 78 millions de passagers annuels, dont plus de 12 sont des voyageurs d'affaires. La compagnie dispose d'une flotte de 270 avions et propose 880 routes reliant 140 aéroports dans 31 pays.