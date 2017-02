Easyjet ne perd pas le Nord

La compagnie orange va ouvrir cinq nouvelles dessertes au départ de Lille en 2017 et proposera ainsi onze dessertes de la plateforme lilloise.

A compter du mois de juin, la compagnie low cost Easyjet ouvrira cinq nouvelles dessertes au départ de Lille. A compter du 9 juin, le transporteur exploitera trois vols par semaine vers Biarritz, Faro et quatre vers Nantes. Le 10 juin, Easyjet lancera trois vols hebdomadaires vers Venise et à partir du 11 juin, elle opérera trois vols par semaine vers Naples.

En tout, Easyjet opérera onze destinations au départ de Lille : les cinq précitées plus Bordeaux, Genève, Lisbonne, Milan Malpensa, Nice et Toulouse. A Lille, la compagnie a transporté 500 000 passagers en 2016 (contre 367 000 en 2015) et elle est le deuxième opérateur de l'aéroport avec 26% de parts de marché.