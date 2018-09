Easyjet installera sa septième base française à Nantes en 2019

Dès le printemps 2019, la compagnie à bas coûts Easyjet ouvrira sa septième base aéroportuaire française à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Elle y stationnera trois avions A320. Cette base devrait permettre de créer un trafic supplémentaire de 400 000 supplémentaires sur la plateforme pour un total de 1,8 millions de passagers. Easyjet sera ainsi la première compagnie par le nombre de vols proposés, avec un total de 25% du trafic. Easyjet est présente sur l'aéroport du Grand ouest depuis dix ans, avec une première desserte qui avait été ouverte vers Genève en 2008. Vers la France, Easyjet opère des vols au départ de Nantes vers Lille, Lyon, Nice et Toulouse et vers le reste de l'Europe, vers Bâle-Mulhouse, Genève, Lisbonne, Londres Gatwick, Londres Luton, Milan Malpensa et Porto.

Une nouvelle base qui conforte l'implantation d'Easyjet dans l'Hexagone, avec 22 millions de passagers attendus en 2018, soit un quart de nombre total de passagers transportés par la compagnie chaque année en Europe, avec plus de 250 lignes proposées.