easyJet inaugure sa ligne Londres Southend – Bordeaux

easyJet a lancé une nouvelle liaison entre l'aéroport de Londres Southend et celui de Bordeaux.

Le 26 juillet, easyJet a inauguré une nouvelle ligne depuis l'aéroport de London Southend à destination de Bordeaux. Cette liaison fait partie d'un ensemble de quatre nouvelles lignes devant être lancées durant l'été et permettant d'accroître le nombre de voyageurs transportées par la compagnie orange depuis l'aéroport de Londres Southend. Outre Bordeaux, easyJet desservira désormais Prague (République Tchèque), Pula (Croatie) et Dubrovnik (Croatie).

L'ouverture de ces nouvelles lignes au cours de l'été « sera soutenue par l'arrivée d'un nouvel avion sur la base » a rapporté easyJet, sans précisé le modèle de l'appareil.

Via la liaison Londres – Bordeaux, easyJet réalisera des vols trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. La compagnie espère ainsi transporté plus de 30 000 passagers. L'objectif avec ces quatre nouvelles lignes est d'atteindre le million de voyageurs transportés par an, depuis et sur l'aéroport de Londres Southend. Au total, ce sont désormais 20 lignes qui sont opérées par easyJet depuis cet aéroport.

En parallèle de cette annonce, la compagnie aérienne a déclaré vouloir recruter 1 2000 membres d'équipages, dont 690 basés en Angleterre. La plupart des postes à pourvoir sont en CDI.