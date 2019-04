EasyJet base un huitième Airbus A320 à Lyon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Par ailleurs, le Portugal voit ses fréquences augmenter vers Faro, avec une fréquence supplémentaire le samedi, et Porto avec l'ajout de deux fréquences le dimanche.

L'arrivée du huitième appareil va aussi permettre de prolonger les routes de Catane et Dubrovnik du 1er avril jusqu'à fin octobre. Parallèlement, devant une demande grandissante, la ligne Lyon-Marrakech passe en exploitation quotidienne et la route Lyon-Agadir, lancée fin 2018 en exploitation saisonnière, est maintenant disponible à l'année.

Avec ce huitième Airbus A320 , Easyjet sera en mesure de proposer à la vente 3,5 millions de sièges à Lyon , soit une augmentation de 12% par rapport à 2018 ou 400 000 sièges supplémentaires. Easyjet opérera 47 destinations au total au départ de Lyon-Saint Exupéry , avec deux nouvelles routes opérées dès avril : Séville et Tenerife.

