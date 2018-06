Easyjet a présenté son nouvel A320neo à Roissy-CDG

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Dans cette optique, Easyjet a développé plusieurs initiatives. En septembre 2017, elle a lancé le développement d'un avion dédié au transport aérien commercial fonctionnant avec des batteries électriques, en partenariat avec Wright Electric. Elle travaille aussi avec Safran Systems pour développer une batterie à hydrogène pour le roulage de ses avions. Ce système permettrait d'économiser annuellement 55 000 tonnes de carburant et les émissions de CO2 associées. Des essais devraient être effectués à l'aéroport de Toulouse d'ici la fin de l'année.

Depuis 2000, Easyjet a diminué de 33% son empreinte carbone par passager et par kilomètre. Elle était de 78,62 g en 2017. Easyjet a pour objectif de la réduire de 10 points supplémentaires d'ici 2022.

L'A320neo permet, grâce notamment à sa motorisation (CFM Leap 1-A) et à des ailettes aérodynamiques (sharklets) est en mesure de produire 15% d'émissions de CO2 en moins par rapport à un avion de version précédente et consomme aussi 15% de carburant en moins. Il permet aussi une baisse de 50% de nuisances sonores.

En juin 2017, Easyjet célèbrait la livraison de son 300eme Airbus, un A320neo, premier d'une commande de 100 appareils. Un an après et quelques semaines avant qu'Easyjet annonce le début des livraisons de 30 A321neo, vraisemblablement lors du prochain salon aéronautique de Farnborough, la compagnie orange a profité de la venue le 14 juin d'un A320neo à Roissy CDG pour faire un point sur ses initiatives prises en matière environnementale. A noter aussi qu'Easyjet a une option d'achat pour 100 A320neo supplémentaires.

