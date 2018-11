Easyjet : +8,5% de capacités cet hiver en France

Avec un total de près de 7 millions de sièges, Easyjet propose cet hiver plus de 600 000 sièges supplémentaires en France par rapport à la même période de 2017-2018. L'offre globale augmente de 8,5% et de près de 9% sur les vols domestiques.

Easyjet a ainsi annoncé le lancement d'une ligne au départ de Paris CDG vers Pau, des lignes au départ de Bordeaux vers Essaouira (inédite) et Manchester (inédite), une ligne Lyon-Agadir, une ligne Rennes-Genève (inédite), une ligne Nice-Porto (inédite), et des lignes au départ de Toulouse vers Marrakech, Liverpool (inédite) et Tenerife (en exclusivité).

Les lignes vers le Royaume-Uni voient aussi leurs fréquences augmenter (3 fréquences hebdomadaires supplémentaires pour Manchester, 2 fréquences hebdomadaires supplémentaires pour Londres Gatwick, et une fréquence supplémentaire pour Londres Southend). Les destinations plus touristiques sont aussi renforcées, avec notamment une fréquence supplémentaire sur la ligne Paris CDG-Marrakech (le mercredi), une autre sur la ligne Paris CDG-Lanzarote (le jeudi, qui permet à Easyjet de proposer trois fréquences par semaine toute l'année vers les Canaries) et une fréquence supplémentaire sur la liaison Paris CDG-Tel Aviv (le mardi). Enfin, Easyjet a décidé d'annualiser sa ligne Paris CDG-Bilbao.