EASA : des précisions sur l'emport des batteries au lithium

Suite à un premier bulletin d'information qui avait été émis le 5 avril 2017, l'EASA (Agence européenne de sécurité aérienne) a publié le 19 décembre une actualisation des préconisations concernant l'emport des appareils électroniques portables à bord des avions.

L'EASA recommande aux opérateurs d'informer les passagers que les appareils électroniques portables de grande taille soient transportés en cabine à chaque fois que cela est possible. S'ils ne peuvent être transportés en cabine, les compagnies doivent s'assurer auprès des passagers que les appareils présents dans les bagages enregistrés soient complètement éteints et protégés efficacement contre un démarrage accidentel. Pour s'assurer que l'appareil ne se mette pas sous tension, toute application, alarme ou configuration particulière sera désactivée. L'appareil devra être protégé d'un risque de dommage accidentel grâce à un emballage adéquat ou un sac rigide protégé. Les passagers sont aussi invités à ne pas transporter ces appareils dans le même sac que des matériaux inflammables (parfums, aérosols etc... ). Pour les sacs de cabines qui seraient éventuellement enregistrés en soute, par manque de place, les passagers doivent s'assurer de retirer du sac toutes batteries de remplacement ou cigarettes électroniques.