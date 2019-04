EART, un exercice dédié au ravitaillement en vol

L'EATC (European Air Transport Command) organise la sixième édition de l'exercice EART dans un contexte de montée en puissance des capacités européennes en termes de ravitaillement en vol.

Les ravitailleurs en vol participent à de nombreux exercices à travers le monde mais très peu d'entrainements leurs sont dédiés. EART (European Air Refuelling Training) est justement consacré aux opérations propres au ravitaillement en vol.

L'exercice est organisé par l'EATC depuis 2014 à Eindhoven aux Pays-Bas (Siège de l'EATC). Cinq pays participent cette année à EART, l'Allemagne avec un A310 MRTT, les Pays-Bas avec un KDC-10, la France avec un KC-135, le Royaume-Uni avec un A330 MRTT Voyager et les Etats-Unis avec un KC-135. L'Australie est présente en tant qu'observateur.

L'exercice a été crée suite à l'analyse des retours d'expérience des opérations aériennes en Libye en 2011. Le manque de capacités de ravitaillement en vol des européens était apparues de manière criante. Pour remédier à ce problème deux approches complémentaires ont été adoptées.

D'une part les forces européennes ont entamé un renouvellement de leurs moyens. Les français et les britanniques ont commandé leur propre flotte d'Airbus A330 MRTT. Les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la Norvège et l'Allemagne ont décidé de constituer une flotte européenne de ravitailleurs en vol qui opèrera à partir de 2020 au moins huit A330 MRTT (Trois avions supplémentaires peuvent encore être commandés en option). La montée en puissance de l'A400M permettra aussi d'augmenter quantitativement les capacités européennes.

L'autre approche consiste à optimiser les moyens existants. C'est l'objectif d'EART. Entrainer spécifiquement les équipages de ravitailleurs pour rendre les opérations de ravitaillement en vol plus efficaces.

L'exercice dure deux semaines. Il est adossé à un important exercice de chasseurs organisé par les Pays-Bas, Frisian Flag. Le premier apport d'EART est de réunir sur une même base l'ensemble des équipages de ravitailleurs. Ceux-ci peuvent ainsi partager leur expérience, d'autant que sur chaque vol un représentant d'une force étrangère embarque. Au sol les équipages suivent des cours dédiés aux procédures spécifiques aux ravitailleurs qui sont ensuite appliquées en vol.

Ces procédures comprennent par exemple des vols en formation ou des rejointes avec les chasseurs. Le but est aussi de mieux inclure les ravitailleurs en vol dans la planification des opérations aériennes. Chaque année, les entrainements deviennent plus complets. En 2019, les procédures de réaction face à une menace et de vols de transit longs ont été travaillées.