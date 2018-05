Dynetics sur la phase 3 du programme Gremlins

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette phase 3 du programme devrait durer 21 mois. Dynetics travaillera avec une équipe d'industriels comprenant Kratos UAS pour la fabrication des drones et Sierra Nevada Corporation pour le système de navigation.

Dynetics travaille sur un système stabilisé pouvant être déployé à l'arrière du C-130 depuis sa rampe cargo. Selon Dynetics, le système est comparable aux systèmes de ravitaillement en vol. Le drone vient s'y arrimer avant d'être hissé dans le C-130 où il peut être mécaniquement stocké. Le système devrait pouvoir aussi être intégré sous la voilure d'un appareil et sur d'autres appareils de transport.

Ce programme prévoit de développer une capacité de mise en oeuvre et de récupération d'essaims de drones depuis des plateformes habités. En l'occurrence un C-130 Hercules. Ces drones seront destinés à différentes missions en fonction de leur charge utile : reconnaissance, surveillance, appui aérien rapproché. L'objectif est de saturer en permanence l'ennemi avec de grandes quantités de drones. Ces drones seront des véhicules à bas coût devant pouvoir être employés une vingtaine de fois.

Le 18 avril 2018, la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) a attribué à Dynetics Inc. un contrat d'une valeur de 38,6M$ pour travailler sur la phase 3 du programme Gremlins .

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.