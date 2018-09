Dynamique à l'international pour les membres de NAE

Bilan positif pour les membres de Normandie AeroEspace présentes au dernier salon de Farnborough tandis que d'autres membres du cluster NAE ont réalisé des acquisitions ou des implantations à l'international.

Moins de deux mois après la tenue du Salon de Farnborough, les équipes du cluster Normandie AeroEspace font le bilan de la présence de six de leurs membres au sein du pavillon France du Gifas. Inscrite dans le cadre du plan "Cap international 2020" lancé par Normandie AeroEspace, cette présence à Farnborough s'est traduite par 22 rendez-vous avec des grands donneurs d'ordres britanniques et internationaux comme MBDA, Bombardier, Embraer, GKN, GE Aviation, Qinetiq ou encore Meggitt et Raytheon. Mais, au total c'est 116 rendez-vous commerciaux qui ont été organisés par les équipes de Normandie AeroEspace entre le 16 et 22 juillet. Plus d'un tiers ont été qualifiés d'intéressants et devraient avoir des suites dans les mois à venir.

Ainsi Meggitt UK, par exemple, a déjà pris date avec VOLUM-E pour venir visiter leur site en Normandie, ou bien encore GLENAIR UK qui a finalisé un accord avec DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP pour de l’injection et de la métallisation de polymères hautes performances, appréciant fortement leur capacité à les accompagner dans la substitution du métal par des plastiques et composites.

Cette dynamique à l'international se traduit aussi par des acquisitions à l'étranger. SOLCERA France a récemment racheté des activités brésiliennes du Groupe COORSTEK Inc. à Vinhedo, en vue de renforcer ses activités historiques au Brésil. SOLCERA, implantée à Evreux, conçoit et fabrique des céramiques avancées de spécialité et des solutions d’assemblage pour des marchés de pointe tels que l’agriculture, la défense, le nucléaire, l’aéronautique et la métallurgie.

Basée dans la région de Sao Paulo, CoorsTek Inc est un fabricant reconnu de céramiques techniques servant les marchés locaux avec des solutions anti-abrasion, des électro- céramiques et des buses de pulvérisation. Les deux entreprises disposent d’un portefeuille de matériaux, applications et clients très complémentaires.

L’entreprise PROTECOP, implantée à Bernay, spécialisée dans les équipements de l’homme dans le secteur de la Défense et de la sécurité, est également en train de créer une filiale au Brésil qui sera bientôt opérationnelle.Enfin, Ingéliance a créé une joint-venture en Australie tandis que l'entité Metal Weave de Drouault Industries au Chili est désormais lancée. Des pays d'Amérique du Sud sont donc porteurs pour les membres de NAE.

Du coup, Philippe Eudeline, Président de NAE, accompagnera le Président de Région Hervé Morin aux côtés d’autres dirigeants normands lors de sa prochaine mission en Colombie fin octobre, afin de faire la promotion des savoir-faire normands dans le secteur de l’aérospatial et de la défense.