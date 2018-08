Dublin : Ryanair réduit sa flotte

Ryanair a pris la décision de réduire sa flotte opérant depuis l'aéroport de Dublin.

Le 25 juillet, la direction de Ryanair a décidé de retirer six appareils qui effectuaient des vols à partir de l'aéroport de Dublin. Ces avions, dont le modèle n'a pas été spécifié, devraient rejoindre la Pologne où la demande des voyageurs serait plus importante. La flotte opérant depuis Dublin passera ainsi de 30 à 24 appareils.

La ré allocation de ses ressources a été justifiée par Ryanair comme répondant au contexte économique et social de la compagnie. En effet, d'une part « ces réductions ont été poussées par la croissance de la compagnie charter polonaise de Ryanair », qui pousse la profitabilité de l'entreprise. D'autre part, les grèves ayant lieu en Ireland impacteraient massivement les résultats de Ryanair et aboutiraient à une baisse des réservations au départ de cet aéroport.

Avec cette décision en vient forcément une autre : comment les ressources humaines basées à Dublin seront-elles impactées ? En effet, il est prévu que 100 pilotes et 200 membres d'équipages ne soient plus nécessaires d'ici octobre prochain afin de réaliser les vols depuis l'Ireland. Ryanair aurait d'ores et déjà avertit le personnel concerné et « offrira un transfert en Pologne (et peut-être sur d'autres bases) à ces pilotes et membres d'équipages », a annoncé la compagnie low-cost.