Dubai Airshow 2017 : Un premier drone Falco EVO livré.

Le Falco EVO est un drone multi missions de 650 kg de masse maximale au décollage. Il peut emporter une charge utile de 100 kg pour une autonomie de plus de 20 heures, annonce Leonardo. Son plafond est de 6 000 m. La Charge utile peut comprendre un capteur électro optique, un désignateur laser, un radar SAR, ou encore un système de guerre électronique ESM. Le système a déjà été vendu à cinq clients internationaux.

