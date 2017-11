Dubai Airshow 2017 : Trois H160 supplémentaires pour Falcon Aviation

Falcon Aviation et Airbus Helicopters ont signé un nouveau protocole d'accord pour la vente de trois H160 supplémentaires s'ajoutant à la lettre d'intention de commande signée en mai 2016.

"Nous avons pris la décision d'accroître notre commande à la suite d'une démonstration ou nous avons eu l'occasion de tester en vol le confort cabine" a commenté Raman Oberoi, directeur général adjoint de Falcon Aviation.

Le H160, avec trois prototypes aux essais en vol, prépare actuellement sa certification et son entrée en service en 2019. La chaîne d'assemblage de l'appareil est en cours de finition et sera prête à débuter la production en serie incessament. Le support client est développé en parallèle grâce à l'engagement des équipes de maintenance au travers de la campagne opérateur zéro, utilisant les prototypes et les moyens d'essais pour contrôler et améliorer le plan de maintenance.

La première version du H160 destinée à entrer en service en 2019 sera celle du transport passagers -pour les plate-formes pétrolières ou pour les compagnies aériennes- et sera suivie par la version parapublic (EMS), avec une version VIP prévue pour 2021.