Dubai Airshow 2017 : première commande pour Airbus

Wataniya Airways sera à terme un nouvel exploitant de la famille Airbus A320neo. La compagnie aérienne, qui vient de relancer ses activités au moyen de deux Airbus A320ceo, mise donc sur la nouvelle génération de moyen-courriers Airbus pour redécoller. Les appareils seront acquis par Golden Falcon Aviation, une société surtout présente dans l'aviation d'affaires avec activités MRO et assistance en escale. Il s'agit de la première annonce d' Airbus à ce Dubai Airshow 2017.

