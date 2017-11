Dubai Airshow 2017 : partenariat entre Thales et l'Emirates Aviation University

Thales et l'Emirates Aviation University vont mettre en place des programmes de formation, des activités de R&D et des stages pour diplômés.

Thales veut renforcer son empreinte dans les Emirats Arabes Unis. Et cela passe aussi par la formation. Le groupe français a donc signé, durant le Dubai Airshow 2017, un protocole d'entente avec l'Emirates Aviation University pour mettre en place des programmes de formation, des activités de R&D conjoints ainsi que des stages pour diplômés. Ce partenariat vient renforcer celui noué en 2016 entre Thales et l'Emirates Aviation University dans le domaine du divertissement et de la connectivité à bord des avions autour du concept Thales InFlyt Experience. "Nous allons développer avec Thales des programmes de formation de dimension mondiale à destination des jeunes. Nous nous engageons à former nos étudiants aux dernières innovations de l'industrie aéronautique et à leur faire bénéficier des technologies de pointe de Thales", a déclaré à cette occasion le vice-chancelier de l'Emirates Aviation University, le Dr. Ahmad Al Ali.

"Ce partenariat avec l'Emirates Aviation University vise à collaborer sur des opportunités de formation qui définiront le secteur de l'aérospatial et de l'aviation de demain", ajoute de son côté Bernard Roux, vice-président de Thales, directeur pays Emirats Arabes Unis. Et d'ajouter : "cette nouvelle alliance façonnera des possibilités de carrière infinies pour les générations futures".