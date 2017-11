Dubai Airshow 2017 : Les EAU veulent moderniser leurs Mirage 2000-9

Le ministère de la défense emirati a annoncé sa volonté de faire moderniser ses Mirage 2000-9. Aucune information n'a encore été donnée quand à l'étendue de cet éventuel programme.

En début d'après midi, le ministère de la défense des Emirats Arabes Unis a annoncé, par communiqué, sa volonté de faire moderniser ses avions de combat Mirage 2000-9 en signant un contrat avec Dassault Aviation et Thales. Le montant du possible contrat et l'entendue du programme n'ont pas été révelé.

Dassault s'est félicité de cette décision sans non plus donner plus d'indications à propos de ce contrat potentiel.

Une soixantaine de Mirage 2000-9 sont en service dans la force aérienne locale. Les Emirats arabes unis bénéficient d'une version particulièrement avancée du Mirage 2000. Le Mirage 2000-9, développé spécifiquement pour l'émirat du Golfe, est doté du même calculateur central que le Rafale, l'Emti (Ensemble modulaire de traitement de l'information). L'appareil peut mettre en œuvre la gamme d'armements la plus complète de la famille Mirage 2000, comprenant les missiles Mica (EM et IR), les bombes à guidage laser GBU-12 et 24, le missile de croisière Black Shaheen (Scalp) et les missiles sol-air Hakeem ou PGM.

En début de salon, les Emirats Arabes Unis avait aussi annoncé la signature d'un contrat avec Lockheed Martin pour le soutien et la modernisation de leurs F-16E/F Block 60.