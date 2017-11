Dubai Airshow 2017 : Les EAU commandent cinq Airbus C295

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Egypte est le client le plus important avec 24 avions en service. L'Arabie Saoudite a commandé quatre avions dans une version dédié à la surveillance. Au cours du Salon de Dubai, Airbus a présenté une nouvelle version armée du C295 .

Les appareils seront produits à Seville et livrés à partir de la fin 2018. Avec cet achat de la part des EAU, Airbus Defense & Space franchit le cap des 200 C295 commandés (203 appareils commandés au total).

Les Emirats Arabes Unis deviennent le quatrième client du C295 dans la zone Moyen-Orient/Afrique du nord après l'Algérie, l'Egypte, Oman et l'Arabie Saoudite. Le ministère de la défense émirati a simplement annoncé la commande des cinq appareils sans préciser ni le montant de la transaction ni la variante commandée. Les EAU opéraient déjà six CN235 vieillissants.

