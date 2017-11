Dubai Airshow 2017 : Le Calidus B-250 aura une avionique Rockwell Collins Pro Line Fusion

Dévoilé à l'occasion du salon de Dubai, le nouvel appareil léger d'attaque Calidus B-250 se verra équipé d'une avionique Rockwell Collins Pro Line Fusion.

Rockwell Collins a été sélectionné par Calidus, un nouveau constructeur aéronautique localisé aux Emirats Arabes Unis (EAU) pour fournir l'avionique Pro Line Fusion au nouvel appareil léger d'attaque B-250 avec capacités multirôles. Dévoilé à l'occasion du salon de Dubai, l'appareil est conçu pour le combat et la guerre asymétrique.

Le B-250 fait partie du programme Bader dont les origines remontent à 2015 qui comporte pour partenaires la société brésilienne Novaer, laquelle fournit la cellule de l'appareil largement réalisée en matériaux composites et Rockwell Collins, qui de son côté fournit l'avionique.

L'appareil est le premier avion de combat militaire développé aux EAU. La première livraison du B-250 devrait être imminente. L'éventail de missions de l'appareil sera centré autour de la lutte anti-guerilla, renseignement, reconnaissance et surveillance, soutien aérien rapproché et entraînement avancé.

La chaîne d'assemblage de l'appareil en est à son développement et sera probablement située à Al Ain. Actuellement, le B-250 a accumulé plus de 50 heures de vol. Deux appareils sont exposés à Dubai, dont un participe aux démonstrations aériennes.



Motorisé par un turbopropulseur P&WC PT6A-68 de 1 600 ch, la charge utile du B-250 est de 1,7 t. Le plafond opérationnel est de 30 000 pieds (9 000 m) et son autonomie de 2 400 nautiques (4 444 km) à la vitesse de 301kt (557 km/h).