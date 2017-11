Dubai Airshow 2017 : la filière aéro française en force

Pas moins de 40 sociétés françaises seront présentes au Dubai Airshow 2017 qui ouvre ses portes le 12 novembre. Certaines auront leur propre stand, d'autres seront fédérées par le Gifas au sein du Pavillon France.

Présente dès la première édition du Dubai Airshow, la filière aérospatiale française sera une nouvelle fois bien présente et en force pour cette édition 2017 qui ouvre ses portes le 12 décembre. Pas moins de 40 entreprises exposeront donc leur savoir-faire au Dubai Airshow sur leur propre stand ou sur le Pavillon France que fédère le Gifas. Ce dernier a d'ailleurs ouvert un bureau à Abou Dhabi en mai dernier et donc le rôle est de soutenir les PME françaises désireuses de développer leurs activités au Moyen-Orient. Pour plus d'infos : www.mefan-aerospace.com.

"Cette forte présence place l'industrie française au premier rang des industries européennes participant au Salon de Dubai. Ceci démontre l'engagement mutuel entre les Emirats Arabes Unis et la filière aéronautique, axe de développement stratégique pour cet Etat", souligne le Gifas qui poursuit : "les Emirats Arabes Unis ont fait de l'aéronautique la pierre angulaire de leur développement économique et scientifique, y compris dans le domaine spatial".

Les entreprises fédérées par le Gifas sont : AAA, Air France Industries KLM E&M, Ateliers de la Haute Garonne, Bolloré Logistics, Dedienne Aerospace, Eurep Industries, Lacroix, Laroche Group, Lumiscaphe, Nicomatic, Novae Aerospace, Nyco, Orolia, Rafaut, Revima, Sabena technics, Safran, Saft, Thales, Tucana Engineering, UUDS Aéro et Weare Group. Les entreprises qui auront leur propre stand sont : Airbus, Akka Technologies, ATR, Dassault Aviation, ECA Group, Glenair France, MBDA, Rafale International, Satori, Sogitec et Zodiac Aerospace.

"L'industrie française est fière d'être aux côtés, et de contribuer au développement, de ce partenaire fiable et de long terme que sont les Emirats Arabes Unis", souligne de son côté Eric Trappier, à la veille de l'ouverture du Dubai Airshow.