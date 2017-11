Dubai Airshow 2017 : La Chine présente le drone "Cloud Shadow".

Ce drone à réaction de 3,2t peut être armé. Il est présenté au côté du drone "Wing Loong II".

La Chine est de plus en plus présente sur les salons aéronautiques internationaux. A Dubai, AVIC présente sur le statique sa game de drones lourds.

Parmi ceux-ci, le "Cloud Shadow", présenté comme le premier drone haute altitude et haute vitesse chinois. Le véhicule de 3,2 tonnes est propulsé par un réacteur et peut atteindre 520 km/h selon les données officielles. Cette vitesse est atteinte cependant au détriment de l'endurance qui ne dépasse par cinq heures.

Selon Avic, le "Cloud Shadow" est destiné aux missions de reconnaissance et d'attaque. Il peut emporter 400 kg de charge utile dont un radar SAR, une boule optronique et quatre à six missiles ou bombes guidées. Son altitude de croisière est de 12 500 m et sa vitesse de croisière est de 420 km/h.

A Dubai, Avic présente également le drone MALE (Moyenne Altitude, Longue Endurance) Wing Loong II. Ce drone de 4,2 tonnes peut emporter 480 kg de charge utile. Son autonomie serait de 20 heures à une vitesse de croisière comprise entre 180 et 280 km/h.