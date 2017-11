Dubai Airshow 2017 : IFE Thales chez Oman Air

Oman Air a choisi le système de divertissement AVANT de Thales pour équiper ses futurs Boeing 737 MAX dont les premiers exemplaires entreront en service en 2018.

Oman Air a profité du Dubai Airshow 2017 pour annoncer son choix du système de divertissement AVANT conçu et développé par Thales pour équiper ses Boeing 737 MAX dont les premiers exemplaires entreront en service en 2018. Le système AVANT de Thales est une plateforme ouverte basée sur Android, dotée de serveurs de très haute capacité et d'écrans haute définition légers offrant des angles de vision entièrement nouveaux. L'infrastructure logicielle du système AVANT de Thales permet différentes configurations ainsi que l'intégration d'applications de divertissement dernier cri. Oman Air et Thales travaillent depuis un certain temps puisque les IFE du groupe français équipent déjà les différents modèles d'avions de la compagnie aérienne.