Dubai Airshow 2017 : Gulf Air prend le CFM Leap-1A pour ses A320neo

Nouvelle commande pour CFM International dont le CFM Leap-1A vient d'être choisi par Gulf Air pour propulser ses 17 Airbus A321neo et 12 A320neo. Une annonce qui a été faite lors du Dubai Airshow 2017 . Gulf Air avait commandé ses Airbus A320neo en janvier 2016. Pour CFM International , la commande représente un contrat d'une valeur de 1,9 Md$, portant sur 58 CFM Leap-1A auxquels s'ajoutent sept moteurs en "spare". Le contrat comprend aussi un volet MRO puisque CFM International assurera le support moteurs dans le cadre d'un contrat à l'heure de vol sur une durée de dix ans.

Gulf Air a choisi d'équiper ses Airbus A320neo et A321neo avec des CFM Leap-1A. Un contrat d'une valeur de 1,9 Md$ pour le motoriste qui réunit General Electric et Safran.

