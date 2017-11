Dubai Airshow 2017 : "Force Multiplier", l'avion de surveillance maritime à louer

PAL Aerospace a présenté l'avion de surveillance maritime "Force Multiplier". Un Dash-8 Q300 équipé d'un radar et d'un système de mission proposé à la location pour les missions de surveillance.

Nous avions évoqué le concept il y a quelques mois avant le salon Bourget. Le projet a désormais pris forme. PAL Aerospace a profité du salon de Dubai pour présenter son avion de surveillance "Force Multiplier" proposé à la location.

Cet appareil est un Bombardier Dash-8 Q300 d'occasion équipé d'une série d'équipements pour lui permettre d'effectuer des missions de surveillance et de recueil de renseignement. Les capteurs comprennent le radar Searchmaster de Thales (Qui équipera également l'ATL2 rénové de la Marine Nationale), une boule électro optique Wescam MX-15 HDI et un capteur AIS Saab R4A. L'appareil est aussi équipé du système de mission AMASCOS de Thales. Celui-ci comprend quatre consoles permettant aux opérateurs d'employer les capteurs et de disposer d'une vision synthétisée de la situation tactique. Le "Force Multiplier" est équipé d'un système de communication par satellite. Pour la première fois, les observateurs seront équipés du casque Top Eagle sur lequel s'affiche la situation tactique et qui facilite le dialogue avec les opérateurs du système de mission.

Les modification du Dash-8 Q300 comprend aussi un accroissement de la capacité d'emport en carburant et donc du rayon d'action de l'avion. L'appareil peut ainsi voler pendant plus de dix heures. Une trappe permet de larguer un kit de survie ou des marqueurs fumigènes.

L'équipage de base pour une mission de surveillance est de six personnes. Deux pilotes, un coordinateur tactique, un opérateur radar et deux observateurs. Les deux consoles libres peuvent servir à former du personnel ou a réaliser des démonstrations. Elles peuvent aussi être opérée par le client afin de contrôler en temps réel le déroulement de la mission.

Le "Force Multiplier" est proposé aux clients pour des missions de surveillance maritime ou de formation. L'avion peut par exemple être loué par un état pour effectuer des missions de lutte contre les trafics de drogue ou par un opérateur privé tel qu'un groupe pétrolier pour la protection de ses plateformes offshore. Thales et Pal estiment qu'il existe un vrai marché pour ce type de prestations. L'avion pourra aussi servir de démonstrateur pour le système Amascos et le radar Searchmaster de Thales.