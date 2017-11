Dubai Airshow 2017 : Flydubai dévoile son Boeing 737 MAX 8

Flydubai a profité du Dubai Airshow pour dévoiler la cabine passagers de ses Boeing 737 MAX 8 : sobriété et élégance. Avec une classe Affaires dotée de fauteuils couchettes.

Réceptionné en juillet dernier, le premier des 75 Boeing 737 MAX 8 commandés fermes par Flydubai lors de l'édition 2013 du Dubai Airshow a été présenté sur le statique du Dubai Airshow 2017. Flydubai a également pris des droits d'achats sur 25 Boeing 737 MAX supplémentaires. L'occasion donc de découvrir une cabine passagers qui reprend le concept de "Sky Interior" développé par Boeing. Avec une classe affaires capable de prendre huit fauteuils couchettes avec une option à un seul siège sur des rangées pour les passagers qui ne veulent aucune promiscuité. Les sièges de la classe Economie fournis par Recaro peuvent prendre des écrans vidéos de 29,5 cm. Ce confort sera d'autant plus indispensable que Flydubai mettra en service ses premiers Boeing 737 MAX 8 sur les destinations les plus éloignées de son réseau dont Bangkok, Prague, Zanzibar et Ekaterinbourg.

Des lignes qui seront desservies en Boeing 737 MAX 8 au fur et à mesure de l'arrivée des appareils. Flydubai prévoit en réceptionner six exemplaires d'ici à la fin du dernier trimestre 2017. Tous les 737 MAX 8 commandés fermes seront livrés à la compagnie aérienne d'ici à la fin 2023.