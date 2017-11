Dubai Airshow 2017 : Essais de qualification pour le missile LMM de Thales

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le LMM peut aussi être mis en oeuvre depuis des plateformes navales (Thales a développé la tourelle Milas en partenariat avec Aselsan et annonce pouvoir monter des lanceurs sur la plupart des affûts d'artillerie), des véhicules terrestres, des lanceurs doubles tripodes et des hélicoptères.

Le missile léger multi rôle LMM de Thales devrait prochainement entrer en service dans l'armée de terre britannique. Le ministère de la défense du Royaume-Uni a réalisé, en septembre dernier, une campagne de tirs de qualification pour valider les performances de cette nouvelle arme. Selon Thales les résultats de cette campagne ont été très positifs. Huit missiles LMM ont été tiré contre des cibles navales et aériennes et tous ont atteint leur cible.

