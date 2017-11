Dubai Airshow 2017 : Emirates s'engage sur 40 Boeing 787-10

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Emirates s'apprête à rejoindre le club des clients du Boeing 787-10 avec un contrat à venir pour 40 Boeing 787-10. L'engagement a été annoncé ce 12 novembre au Dubai Airshow 2017. Avec 40 Boeing 787-10 pour un montant de 15,1 Md$, prix catalogue, la commande d' Emirates permet aussi au Boeing 787-10 de franchir le cap symbolique des 200 ventes fernes. Avant cette annonce d'Emirates au Dubai Airshow , le Boeing 787-10 comptait 171 ventes fermes. Le plus gros client reste toujours Singapore Airlines avec 49 commandes. Suivent désormais Emirates, Etihad (30), Eva Air (18) et British Airways (12).

