Dubai Airshow 2017 : Emirates dévoile ses nouvelles cabines pour ses Boeing 777

En ouverture du Dubai Airshow 2017, la compagnie a dévoilé les nouveaux intérieurs avec un accent mis sur les nouvelles Suites de première classe.

Il fallait être matinal pour assister, lors de la première journée du Dubai Airshow 2017, à la conférence de Tim Clark, PDG d'Emirates, qui a présenté les nouveaux aménagements de cabines sur les prochains Boeing 777 de la compagnie de Dubai.

La vedette de ces nouvelles cabines est la nouvelle suite de première classe. Les six suites proposées en configuration 1-1-1 présentent des espaces totalement privatisés pour les passagers, avec des sièges placés dans le sens de la longueur et d'une taille totale de 78 pouces (1,98 cm). L'ensemble de la suite et d'une longueur totale de 84 pouces (2,13 cm) et propose un espace au sol pour chaque passager de 3,7 m2.

Inspirées par les intérieurs de Mercedes Benz Classe S, elles ont été dessinées par la firme Teague, basée à Seattle, en collaboration avec le designer Jacques Pierrejean, qui avait "inventé" les toutes premières suites d'Emirates en 2004 sur sa flotte d'A340, et fabriquées par Rockwell Collins Interior System.

Pour autant, elles ne proposent pas encore des lits séparés des sièges, comme c'est le cas pour Etihad et la nouvelle cabine A380 qui a été dévoilée récemment par Singapore Airlines. Emirates compense ce petit décalage avec de nouvelles astuces. Ainsi les suites privées du rang central dispose de hublots "virtuels", par lesquels ils peuvent voir l'extérieur, grâce à une technologie de caméra en temps réel. Les passagers peuvent aussi communiquer par écran vidéo interposé avec le personnel de bord pour commander de la nourriture ou des boissons. Côté IFE, en collaboration avec Panasonic, les passagers bénéficient d'un écran HD de 32 pouces (81,2 cm) avec 2 500 canaux de vidéos sur demande et des casques atténuateurs de bruits spécialement conçus pour Emirates.

Les premiers Boeing 777-300 ER équipés des nouveaux aménagements, qui ont nécessité "plusieurs millions de dollars d'investissement" selon Tim Clark, seront présents en service commercial à partir du 1er décembre sur les lignes Dubaï-Bruxelles et Genève. Emirates est un des plus gros opérateurs de Boeing 777 dans le monde, avec 165 appareils déjà en exploitation et 164 en commande ferme, dont 150 sont des Boeing 777-X de dernière génération.

Concernant l'éventualité d'une commande supplémentaire de 35 à 40 A380 de la part d'Emirates, attendue pendant le Dubai Airshow 2017, aucune confirmation n'est encore venue de Tim Clark. Un peu plus tard dans la journée, Fabrice Brégier, directeur général du groupe Airbus doit faire un point avec les journalistes présents au salon et donnera peut être des précisions.