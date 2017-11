Dubai Airshow 2017 : Dassault aligne un Rafale et deux Falcon

Dassault Aviation exposera un Rafale C, un Falcon 8X et un Falcon 900LX au Dubai Airshow 2017. De son côté, l'armée de l'Air amène un de ses Rafale C pour les démonstrations en vol.

Partenaire depuis 40 ans des Emirats Arabes Unis, Dassault Aviation sera donc logiquement présent au prochain Dubai Airshow 2017 qui ouvre ses portes le 12 novembre. Dassault Aviation présentera sur le statique du Dubai Airshow un Rafale C et deux jets d'affaires : un Falcon 8X et un Falcon 900LX. De nombreux Dassault Falcon sont opérés dans les Emirats Arabes Unis et dans les pays du Golfe. D'ailleurs, Dassault Aviation dispose à Dubaï d'un bureau de vente, d'un centre de pièces de rechange et d'une station-service.

Côté militaire, les Emirats Arabes Unis font toujours partie des clients potentiels du Rafale. Leurs Forces aériennes sont aujourd'hui équipées de Mirage 2000-9 après avoir été dotées de Mirage 5, puis de Mirage 2000. Enfin, le détachement français déployé sur la base émirienne d'Al Dhafra est équipé de Rafale.