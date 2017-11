Dubai Airshow 2017 : CEFA Aviation lance AMS

La petite PME alsacienne CEFA Aviation, qui emploie dix personnes et propose depuis 17 ans des services d'animation 3D pour les formations aux compagnies aériennes a profité du Dubai Airshow 2017 pour lancer un nouveau produit, baptisé AMS (Aviation Mobile Services).

Cet outil permet à un pilote d'obtenir directement sur une tablette une liste de ses derniers vols (avec pour chacun, les procédures de décollage et d'atterrissage) et après avoir choisi telle ou telle procédure de visionner une animation vidéo 3D du décollage ou de l'atterrissage en sept minutes.

"Il suffit pour cela de télécharger l'application AMS et d'entrer un login et un mot de passe", explique Dominique Minéo, le président fondateur de CEFA Aviation. Le pilote peut grâce à l'animation, revoir toute la trajectoire qu'a suivie l'avion, ainsi que les indicateurs de direction et d'assiette reconstitués sur les principaux écrans qui sont dans un cockpit de pilotage.

Cette animation vidéo, qui est restituée en streaming, grâce à des données cryptées, permet ainsi au pilote de s'auto former en revisionnant les phases d'atterrissages ou de décollages pour corriger d'éventuelles d'erreurs ou partager ces animations vidéo avec des élèves pilotes dans le cadre d'un programme de formation. "Cette solution, facilitée par les méga-données recueillies sur chaque avion après chaque atterrissage, permet un perfectionnement très régulier, comparativement à des sessions de formations en simulateur qui interviennent trois ou quatre fois par an et peuvent être très coûteuses", ajoute Pierre Wannaz, pilote A330/A340 chez SWISS et conseiller pour CEFA Aviation.

Le partenaire de lancement de AMS est la compagnie japonaise ANA qui travaille avec CEFA Aviation depuis la fin de l'année 2015. "Plusieurs dizaines de milliers de vidéos ont déjà été téléchargées", explique Hideo Morioka, analyste de données de la compagnie ANA. "88% des pilotes d'ANA considèrent que CEFA AMS est utile et permet une amélioration des performances ainsi qu'un renforcement de la sécurité".