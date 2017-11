Dubai Airshow 2017 : Boom cherche un site de production pour son liner supersonique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Boom Supersonic, qui a pu en 2017 lever une somme de 33 millions de dollars, a aussi réalisé avec succès un test en soufflerie au Wichita State University's National Institute for Aviation Research, ambitionne de faire le premier vol avec son démonstrateur XB-1 dès l'année prochaine. Elle envisage de lancer ensuite les premiers vols de son liner supersonique à partir de 2023. "Nous avons déjà pris contact avec une vingtaine de compagnies aériennes et nous avons réuni 76 commandes", assure Blake Scholl.

La firme américaine Boom Supersonic qui ambitionne de faire prochainement de faire voler un airliner de 55 passagers à la vitesse de Mach 2.2 (2335 km/heure), a profité du Dubai Airshow 2017 pour annoncer qu'elle était entrée dans une phase de sélection d'un site de production pour son avion supersonique. Cette sélection va se faire selon plusieurs critères, dont un accès facile aux chaines d'approvisionnement et de transport d'équipements. "Ce site pourrait être aux Etats-Unis mais nous réflechissons aussi à d'autres endroits", explique Blake Scholl, président et fondateur de Boom Supersonic.

